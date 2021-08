KTM, Petrucci da un importante indizio sul suo futuro

Ormai sembra sempre più certo: Danilo Petrucci non correrà in MotoGP la prossima stagione. Il ternano infatti, come lui stesso ha ammesso alla vigilia di Silverstone, in assenza di offerte valide sia dalla classe regina che dalla Superbike pare avviato ad optare per le ruote tassellate nel 2022 cambiando quindi totalmente ambito.

“Ho parlato con KTM e stiamo iniziando a ragionare su qualcosa per l’off road, ma al momento non ho niente di concreto di cui poter parlare. So che correre in fuoristrada sarà una cosa bellissima per me, ma per adesso voglio restare concentrato sulla mia MotoGP” ha dichiarato Petrucci prima di confermare come non abbia ricevuto proposte concrete neppure dalla SBK.

“Adesso non ho offerte concrete dalla SBK. Niente che possa soddisfarmi, per cui continuiamo su questa strada. Almeno KTM mi ha proposto qualcosa che mi piace e quindi è bello restare con loro. Ho apprezzato molto il fatto che KTM mi abbia chiesto di fare i Rally, perché abbiamo sempre avuto un buon rapporto nonostante le cose non siano andate come volevamo entrambi.

Ci siamo impegnati a vicenda e probabilmente anche avendo offerte dalla SBK o come tester in MotoGP, darei la priorità a loro per l’off road. Ma adesso non ho queste proposte così allettanti, quindi preferisco andare dove mi porta il cuore e con chi ha scelto di continuare con me”.

Petrucci poi ha tenuto a ribadire come il passaggio all’off road non debba rappresentare per forza la fine della sua carriera su asfalto.

“Ho un’età in cui posso permettermi di imparare due o tre anni nel fuoristrada per poi essere competitivo, anche perché lì il mio fisico può essere un vantaggio. Sull’asfalto onestamente vedo che non ho offerte e non so se ne avrò in futuro, quindi… non penso che mi scorderò che si fa a guidare una moto in pista, quindi penso di ricordarmelo. Al momento mi tengo la capacità di guidare le moto sia su asfalto che in fuoristrada”.

OMNISPORT | 26-08-2021 18:02