Kulusevski: "Alla Juve mi sentivo frustrato, dovevo cambiare"

20-03-2022 13:29

Con il ritorno di Massimiliano Allegri in bianconero all’inizio della stagione, dopo l’addio di Andrea Pirlo, Dejan Kulusevski è arrivato a sentirsi “soffocato” alla Juventus. Lo ha confessato il centrocampista svedese durante un’intervista al The Guardian:

“È stato difficile – ha raccontato – Devi essere davvero forte quando le cose non vanno come pensi che dovrebbero andare e ci sono cose che non puoi controllare. È molto frustrante quando ami qualcosa e non puoi mostrarlo. Sapevo di aver bisogno di un cambiamento”.

E invece subito dopo il trasferimento al Totthenam, il classe 2000 è rinato: “Conte mi sta aiutando molto, sto trovando spazio in questo momento. Mi piace il ruolo in cui gioco, ho la possibilità di segnare in ogni partita”.

