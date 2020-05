Kumbulla, è una corsa a tre

Il futuro di Marash Kumbulla è un rebus sempre più complicato: nelle scorse settimane sembrava destinato ad approdare al Napoli mentre ora sulle sue tracce ci sono soprattutto Fiorentina, Inter e Lione.

Stando a quanto riferisce Sportmediaset il club francese avrebbe deciso di puntare sul giocatore dell'Hellas Verona per sostituire Andersen, che ha deluso le attese. Il presidente Aulas ha messo nel mirino anche Demiral: la Juventus però sarebbe disposta a cedere il turco solo in cambio di Aouar.

La Fiorentina di Rocco Commisso per non farsi cogliere impreparata ha sondato il terreno anche per Biraschi: il giocatore del Genoa ha voglia di cambiare aria e il club, per la giusta offerta, potrebbe decidere di privarsene. SU di lui c'è anche il Torino, che l'ha individuato come erede di Izzo.

SPORTAL.IT | 10-05-2020 09:49