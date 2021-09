Kylian Mbappé infortunato: lascia il ritiro della Francia

Kylian Mbappé, dolorante al polpaccio destro, ha lasciato il ritiro della Francia. Lo ha annunciato la federcalcio francese (FFF). L’attaccante del Paris Saint-Germain aveva sentito “dolore” al polpaccio destro durante Francia-Bosnia (1-1) di ieri sera a Strasburgo, partita delle qualificazioni ai Mondiali 2022. Oggi ha sostenuto degli esami, quindi è stato rimesso a disposizione del club. Domani i Blues partiranno per Kiev, dove sabato affronteranno l’Ucraina (20:45), per poi ricevere la Finlandia martedì (20:45) a Lione. Mbappé “non sarà sostituito” per la trasferta in Ucraina ha reso noto la FFF. Con questo doppio forfait il giocatore avrà saltato 10 partite internazionali in due anni per infortunio, malattia o Covid-19, delle 26 disputate dalla Francia.

OMNISPORT | 02-09-2021 20:49