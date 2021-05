Kyrgios: "Quando gioco penso di essere il migliore anche se so di non esserlo"

Dopo qualche mese di assenza, Nick Kyrgios è pronto a rientrare nel cicuito. Dopo gli Australian Open, il tennista di Canberra, aveva deciso con il suo staff, di saltare tutti gli appuntamenti sulle superfici veloci indoor in Europa e poi anche di lasciar perdere i tornei sulla terra rossa.

In una recente intervista rilasciata al “The Daily Telegraph” il tennista ha spiegato la sua decisione, affermando che il suo rientro ufficiale culminerà con l’inizio dei tornei sull’erba. “Penso che sia giunto il momento di tornare a giocare. Ho avuto il tempo di riposare, riflettere e stare con la mia famiglia. E’ arrivata l’ora di fare ciò che mi riesce meglio e sono molto entusiasta. La gente? non mi interessa davvero quello che pensano gli altri, gioco come voglio io. Ogni volta che gioco penso di essere il migliore, anche se so di non esserlo. “

Nick Kyrgios è sicuramente una delle star più importanti che parteciperanno al torneo di Maiorca: insieme a lui è già certa la presenza di Verdasco e Feliciano Lopez. Il via del torneo è previsto per il 20 Giugno e si chiuderà con la finale il giorno 26.

OMNISPORT | 25-05-2021 10:04