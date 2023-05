L’agente di Milinkovic-Savic difende il serbo

Mateja Kezman al Corriere dello Sport: “Nessuno ha il diritto di giudicare l'atteggiamento di Sergej, la sua lealtà, e di dubitare sul suo amore per la Lazio”

09-05-2023 11:42

L’agente del centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic ha difeso il suo assistito. Mateja Kezman, ai microfoni del Corriere dello Sport, ha parlato delle costanti e ripetute critiche che i tifosi del club romano hanno mosso verso il centrocampista serbo.

Ecco le parole dell’agente: “C’è chi usa parole troppo forti per discutere lui e la sua forma, sono nemici della Lazio. È una vergogna, si prova a creare problemi dentro al gruppo e a indebolire la squadra. Non sta vivendo il suo momento migliore, è vero, ma in 8 anni non è quasi mai stato al di sotto del suo livello. Può anche vivere qualche brutta settimana, è solo un uomo e nella sua vita privata può avere degli up and down. Sta lavorando al massimo in questi giorni per ritrovare la sua forma migliore e ‘morire’ per la maglia della Lazio in questi ultimi 4 match. lo fa per aiutare il club a raggiungere il fantastico traguardo della Champions”.

Conclude poi Mateja Kezman: “Nessuno ha il diritto di giudicare l’atteggiamento di Sergej, la sua lealtà, e di dubitare sul suo amore per la Lazio perché ha dimostrato in tutti questi anni, in ogni singolo giorno, di essere un guerriero laziale, il Sergente. È molto poco carino per lui e per me sentire ogni giorno storie, da quelle persone che ho menzionato prima, riguardanti il suo contratto, il futuro, eccetera”.