Chi è Giulia De Lellis: da corteggiatrice a Iannone, a Venezia 76

Ormai sono la coppia più glamour e social dell’anno e, citarli, è divenuta prassi inevitabile, passaggio obbligato per chiunque abbia modo e maniera di valutare l’impatto mediatico delle coppie che funzionano, nello showbiz nostrano. Andrea Iannone e Giulia De Lellis hanno ufficializzato il loro rapporto dopo i rumors e i post allusivi, pubblicati proprio da entrambi sui loro account conquistando l’attenzione e un red carpet a Venezia 76 che ha oscurato binomi che parevano insormontabili come Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez (con cui hanno litigato a distanza) e ricevendo quasi più titoli e spazi rispetto alla di lei sorella, Belen tornata con l’ex marito, Stefano De Martino.

Per Giulia De Lellis, questo è un momento particolarmente intenso dal punto di visto professionale che culmina proprio con l’uscita del suo nuovo libro, “Le corna stanno bene su tutto” che chiude – se vogliamo – il cerchio social-televisione che ha segnato l’ascesa della corteggiatrice, che vanta contratti commerciali, presenze televisive e un inedito ruolo quale quello della scrittrice.

GIULIA DE LELLIS, FENOMENO SOCIAL

Non è affatto prematuro, parlare di lei come un fenomeno televisivo esploso sui social, a osservare bene i numeri dei suoi account in termini di followers. Giulia è una influencer, al pari di colleghe ben collocate come posizionamento, e gode di una visibilità che la rende un personaggio popolare, nonostante abbia solo 23 anni e un curriculum ancora di lunghezza ridotta.

PER GIULIA PRIMA LA FAMIGLIA

Secondo quanto dichiarato da ella stessa, Giulia è nata nel 1996 e ha vissuto a Roma, precisamente a Ostia, con la sua famiglia fino alla separazione dei genitori. Un avvenimento drammatico, per lei, che ha vissuto dalla nonna per qualche tempo. Ha due fratelli: una sorella, Veronica, nata dalla relazione di sua madre con un altro uomo, e un fratello Giuseppe. Ha dei nipotini che adora e che segue costantemente, anche sui social. Non a caso, ha ribadito come del pilota di MotoGP l’abbia colpita l’estrema educazione e l’attenzione maturata nei confronti della sua famiglia, prima ancora che nei suoi confronti. In un’intervista a F, Giulia ha spiegato di aver incontrato Iannone ad una cena a cui era presente Andrea Damante, il tronista ed ex fidanzato protagonista del suo libro e che ha rilasciato delle dichiarazioni molto sentite proprio in merito alla loro relazione.

IL SUCCESSO TELEVISIVO: UOMINI E DONNE

Di questa giovanissima influencer che cosa sappiamo? In primis che ha manifestato un grande interesse per la televisione e per Maria De Filippi, in particolare, dopo aver lasciato gli studi universitari in Scienze della Formazione.

L’esperienza nel dating game l’ha condotta a conoscere il suo ex fidanzato, il dj veronese Andrea Damante, tronista nell’edizione in cui la De Lellis ricopriva il ruolo di corteggiatrice, appunto.

LE STORIE CON ANDREA DAMANTE E IRAMA

Per lui, Giulia ha deciso di lasciare Ostia e trasferirsi in Veneto al seguito di Andrea. Ma la loro storia, tra le più appassionanti e seguite di U&D, si è conclusa con (pare) enorme sofferenza da parte di lui.

Dopo questo addio, a cui Damante non si è del tutto rassegnato, Giulia ha intrapreso una storia molto concentrata con Irama (altro prodotto della Fascino), a cui è rimasta legata alcuni mesi prima dell’inizio della frequentazione e della storia con il pilota di MotoGP con cui ha intrapreso anche una convevenza de facto a Lugano.

VIRGILIO SPORT | 14-09-2019 09:30