L'Atalanta spara alto per Boga: vuole 20 milioni

06-01-2023 08:43

Jeremie Boga lascerà l’Atalanta, ma il prezzo alto richiesto dai bergamaschi frena al momento le trattative. I nerazzurri chiedono infatti 20 milioni per il franco-ivoriano arrivato con tante aspettative dal Sassuolo per ammortizzare il costo di un’operazione da 22 milioni di euro dopo un prestito di sei mesi.

Le corteggiatrici non mancano e anche per questo motivo l’Atalanta chiede tanto: oltre alla Fiorentina, su Boga ci sono pure Leicester e Marsiglia. La cessione del giocatore servirà per fare poi mercato: in casa orobica è chiaro che prima bisogna vendere (possibilmente bene).

