L'Empoli rifila un tris al Bologna e vede la salvezza

Prezioso successo per gli uomini di Paolo Zanetti: un autogol di Lucumi rende la gara una discesa, Akpa-Apro e Cambiaghi la mettono in ghiaccio, gol della bandiera rossoblu firmato da Orsolini.

04-05-2023 22:54

Paolo Zanetti centra la seconda vittoria del girone di ritorno e mette in ghiaccio la salvezza, è +8 su Spezia e Verona.

L’Empoli si ritrova in vantaggio dopo neppure un minuto: è Lucumi a siglare una clamorosa autorete, intercettando il traversone di Parisi, e la gara è in discesa. Il Bologna però reagisce e incappa in un pizzico di sorte avversa, con lo stesso Lucumi prima e Orsolini poi che segnano, toccando la sfera con il braccio. La conclusione velenosa di Cambiaghi, che costringe Skorupski all’angolo, è il preludio al raddoppio dei toscani: Akpa-Apro capitalizza il calcio piazzato di Marin sul duplice fischio.

Al rientro dagli spogliatoi, eccezion fatta per una pregevole rovesciata di Akpa-Apro, è monologo rossoblu: colpo di testa targato Schouten, esterno di Dominguez e conclusione di Orsolini, tutte senza fortuna; è destino dunque che l’Empoli cali il tris, con Cambiaghi che fredda il portiere emiliano. Tocca infine a Orsolini accorciare le distanze nel finale, su rigore: 3-1.

Questo il tabellino:

Empoli-Bologna 3-1 (2-0)

Marcatori: 1′ aut. Lucumì (B) 45′ Akpa Akpro (E) 23′ st Cambiaghi (E) 43′ st Orsolini rig. (B).

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Parisi; Grassi, Marin (78′ Bandinelli), Akpa Akpro (78′ Stojanovic); Baldanzi (65′ Henderson); Cambiaghi (88′ Pjaca), Caputo (88′ Destro). A disposizione: Ujkani, Perisan, Cacace, Satriano, Fazzini, Tonelli, Haas, Ismajli, Vignato, Piccoli. Allenatore: Zanetti.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro (38′ Bonifazi), Lucumì, Cambiaso (77′ Lykogiannis); Schouten, Moro (54′ Ferguson); Orsolini, Dominguez, Aebischer (77′ Pyyhtia); Barrow (54′ Zirkzee). A disposizione: Bardi, Ravaglia, De Silvestri, Sosa, Medel. Allenatore: Thiago Motta.

Arbitro: La Penna.

Ammoniti: Zanetti (E), Thiago Motta (B), Parisi (E), Henderson (E).