L’attaccante della Croazia Bruno Petkovic, autore del gol che ha permesso alla Nazionale a scacchi di andare ai rigori e poi vincere contro il Brasile, in conferenza stampa ha parlato dei suoi anni poco fortunati in Italia, quando indossò le maglie di Catania, Entella, Trapani e Bologna: “Non voglio perdere tempo a commentare cose che non sono legate alla nazionale e a questo Mondiale. Ormai il passato è alle spalle, non ho fatto vedere tanto, ho fatto pochi gol ma ho imparato tanto in Italia”.

Sul gol al Brasile: “E’ difficile eguagliare l’emozione di un gol segnato in un quarto di finale di un Mondiale, e poi contro il Brasile. Il mio idolo era Ronaldo il Fenomeno, un calciatore che giocava un grande calcio e per il quale pagavi volentieri il costo del biglietto. Giocava sempre con il sorriso, nessun altro sarà mai come lui”.