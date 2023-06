L’ex allenatore del settore giovanile del Toro esalta il difensore granata: “Dopo questo debutto contro l’Olanda, dove si è comportato benissimo, sono convinto che diventerà a breve un punto fisso del gruppo e rimarrà a lungo in Nazionale”

19-06-2023 11:57

Giacomo Ferri, ex allenatore delle giovanili del Torino, nel corso di un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha commentato il in Nazionale del giovane difensore granata Alessandro Buongiorno. Ecco le dichiarazioni dell’ex Torino: “Alessandro Buongiorno è fra i difensori del Torino che mi hanno colpito di più. E aggiungo: da quanto ha fatto vedere in questa stagione gli predico un luminoso futuro azzurro. Dopo questo debutto contro l’Olanda, dove si è comportato benissimo, sono convinto che diventerà a breve un punto fisso del gruppo e rimarrà a lungo in Nazionale. Da come si muove e gestisce la difesa mi fa venire in mente Giovanni Francini.

E sto parlando di un difensore voluto al Napoli da un certo Maradona… Anche Buongiorno governa la fascia sinistra e si spinge in avanti in virtù di un buon tocco di palla, ha iniziative, è un difensore moderno. E si trova a suo agio pure da centrale”riporta Tuttomercatoweb.