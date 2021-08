L'Inter rischia di perdere un'altra bandiera, bufera sui social

C’era una volta l’Inter dello scudetto. Con Conte, Lukaku e Hakimi. Ma anche con Lele Oriali. Oggi non c’è più nessuno di loro e rischia di lasciare anche un’altra storica figura, quella del vicepresidente Javier Zanetti. Tutto nasce dopo il post di ringraziamento a Oriali dell’argentino: il licenziamento del dirigente nerazzurro non è piaciuto a Zanetti che ha preso una posizione netta. Un atteggiamento che non è piaciuto a Zhang che, secondo il Corriere della Sera, potrebbe essere messo in discussione e fare la fine di Oriali.

Zanetti spende parole al miele per Oriali

Dall’intervento sui social di Zanetti si capisce che la decisione di cacciare Oriali non gli è piaciuta per niente: “La parola ‘grazie’ non è abbastanza per chi da anni e per anni ha condiviso il mondo Inter sempre al massimo. Oggi perdiamo con grande dispiacere un vincente, un uomo vero e soprattutto un grande interista. Un enorme abbraccio a Lele Oriali. L’Inter è e sarà sempre casa tua”. Rischia invece di non essere casa più neanche per l’ex terzino, che avrebbe sfidato la permalosità di Suning con questo post.

I tifosi preoccupati per il futuro di Zanetti

Fioccano le reazioni sui social. In pochi condannano Zanetti (“Alla vigilia di una partita con tutti i casini, anche tu Zanetti lasci certe dichiarazioni? Dopo 30 anni di calcio in Italia ancora non hai capito come funziona? Grazie ma vai a fare un altro lavoro te lo chiedo da due anni prima di ritirarti” o anche: “Credo che Zanetti non si sia mai preoccupato, in tutti questi anni di vicepresidenza, di difendere la società dai nemici esterni (e Dio solo sa quanti ne abbiamo). Sarebbe meglio avesse continuato con il suo usuale silenzio lasciando lavorare chi ci sta provando”) la maggioranza è tutta a suo favore.

Il web è un fiume in piena: “Ha fatto bene Zanetti, Oriali è nella storia dell’Inter, Zhang un capitolo da chiudere in fretta.” o anche: “Se Zhang fa fuori anche Zanetti giuro di non tifare più l’inter. Zanetti è l’inter !!” oppure: “L’addio di Oriali, “allontanato dall’incarico” come l’ultimo dei pirla. Le considerazioni di Suning su Zanetti perché “non sono piaciute le parole in merito all’addio di Oriali. Una proprietà alla deriva”

C’è chi scrive: “se mi toccano il MIO UNICO e SOLO CAPITANO io li vado a denunciare a sti scemi

Zhang non sa cosa sia la solidarietà e cultura italiana. Zanetti Orial e Inter non saranno mai proprietari di questo individuo. Zhang fuori dalle p..” e infine: “Zanetti ha avuto la decenza di scrivere quel che il sito dell’Inter non ha avuto. Oltre a Lukaku, Hakimi e Conte abbiam venduto pure la decenza e il rispetto. Vergognatevi”

SPORTEVAI | 21-08-2021 08:53