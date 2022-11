17-11-2022 17:13

Manca davvero poco all’inizio della fase ad eliminazione della Coppa Davis, in programma a Malaga dal 22 al 27 novembre, e sono state sciolte le riserve sui convocati azzurri.

Sul profilo twitter ufficiale della FederTennis figura anche Matteo Berrettini che di sicuro partirà per la Spagna, poi ci penserà capitan Volandri a decidere, o meno, per un suo impiego.

Insieme a Berrettini gli altri due singolaristi saranno Lorenzo Musetti, confermatissimo, e Lorenzo Sonego, chiamato a sostituire l’infortunato Jannik Sinner.

Quanto al doppio non potrà mancare la coppia ormai più che rodata, composta da Simone Bolelli e Fabio Fognini.

Il duo inizierà la sua avventura con i quarti di finale dove opposti ci saranno gli USA; la gara è in programma giovedì 24 novembre alle ore 10. Chi passa affronterà la vincente di Germania – Canada.

La parte bassa del tabellone prevede, invece, le sfide tra Australia – Paesi Bassi e Croazia – Spagna.

Le semifinali sono in programma tra il 25 ed il 26 novembre, l’ultimo atto, sempre a Malaga, si disputerà il 27 novembre alle ore 13.