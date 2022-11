L'Olimpia vince a Pesaro, Messina: "Vittoria preziosa"

06-11-2022 19:54

L’Olimpia Milano ha vinto a Pesaro 85-71 in una partita valida per la sesta giornata di Serie A. Dopo un avvio difficile, la squadra di Messina ha rimontato e ha poi gestito il match senza problemi, top scorer Davies con 15 punti.

“Una vittoria per noi molto importante – ha dichiarato Messina -. Faccio i complimenti ai miei giocatori, contro una squadra che faceva 91 punti a gara, abbiamo difeso con coesione ed attenzione. In attacco abbiamo avuto la pazienza di giocare la palla sotto canestro, come dobbiamo fare”.

“Nel terzo e quarto periodo abbiamo giocato con lucidità. Sono molto contento, Pesaro sta giocando molto bene, ha fatto risultati di grande prestigio, sapevo era difficile“.