L'Olimpia vince a Trieste e resta al comando

La squadra di Messina si è imposta in trasferta nella diciottesima giornata di Serie A

05-02-2023 20:05

L’Olimpia Milano vince a Trieste un match valido per la diciottesima giornata di campionato. Al termine di una sfida molto combattuta, la squadra di Messina si è imposta per 65-59, vincendo in volata nel finale di partita.

I biancorossi soffrono i padroni di casa per larghi tratti del match, ma si ritrovano nell’ultimo quarto, quando concedono appena otto punti agli avversari e trovano una vittoria preziosa che permette loro di restare in vetta alla classifica di Serie A. I top scorer del match sono Napier con 13 punti, Luwawu-Cabarrot con 12 per l’Olimpia, Davis (18) e Terry (16) per Trieste.

“Non era facile contro una squadra che sta giocando molto bene quindi sono contento – ha spiegato dopo la partita Messina -. Il simbolo di questa partita è stato Pippo Ricci che ha giocato una partita lucida, di grande sacrificio. Come sempre venendo da due gare di EuroLeague avevamo preparato questa partita solo al video, ripetendo il piano delle partite precedenti perché la cosa peggiore che puoi fare in questi momenti è sovraccaricare di informazioni i giocatori”.