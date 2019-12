L'ossessione di Adani colpisce ancora, polemica sul web

Tu chiamale se vuoi, ossessioni. C’era Fiorentina-Roma da commentare, con i giallorossi a dominare in lungo e in largo, c’era da raccontare il tracollo di Montella e la rinascita della squadra di Fonseca che ora davvero può sognare in grande, eppure c’è chi ha notato nella telecronaca di Sky frecciatine gratuite a un…convitato di pietra. Si tratta di Max Allegri, la cui intervista dell’altro giorno fa ancora discutere e che ha spinto Daniele Adani ad abbozzare frecciatine un po’ mascherate durante la partita.

LA LITE – Tutti ricorderanno che tra Allegri ed Adani non corre buon sangue da tempo e che le polemiche in diretta e a distanza sono durate tutta la scorsa stagione. Dopo aver letto che il possesso palla è inutile per Allegri, Adani ha replicato a modo suo durante la telecronaca su Sky di Fiorentina-Roma.

IL TWEET – Lo fa notare divertito anche Maurizio Pistocchi che su twitter scrive: “Daniele Adani: La Roma gira palla da sx a dx per far “muovere” la difesa della Fiorentina…a proposito del possesso-palla che non serve a niente” Chissà a chi si riferisce…”.

LE REAZIONI – Fioccano le reazioni sul web: “Vincono i giocatori, non il gioco, il possesso, il pressing alto ecc. Tu puoi fare tutto il possesso palla del mondo, puoi fare tutto il pressing che vuoi, ma se poi nei momenti che contano non hai il giocatore che te la butta dentro è tutto sterile” ma anche: “Vabbè, quello li ha vinto qualcosa nella sua carriera da allenatore, Adani un c…”.

LA POLEMICA – Le battutine di Adani hanno però stancato i tifosi bianconeri: “Adani però dovrebbe mettersi in gioco, visto che filosofeggia così tanto” o anche: “Non so chi sia più ossessionato e privo di professionalità tra Adani e te…” oppure: “Ricordiamo le vittorie di Adani da giocatore e da allenato…ah no”.

SUPER PARTES – Un utente è lapidario: “Adani chiacchiere e distintivo. Stop.”, un altro argomenta: “E’ un tuttologo e basta…impari a fare le telecronache super partes perché se vogliamo sentire la telecronaca tifoso premiamo il tasto verde del telecomando…vergogna” o anche: “La crociata contro Allegri io vorrei tanto capirla”.

VIDEO – E’ un fiume in piena di commenti acidi: “è stucchevole. Una opinione è sempre tale e va rispettata. C’è pure chi ha vinto o vincerà con catenaccio e contropiede, anche dette densità e ripartenze” o anche: “Adani: zero panchine in carriera, una marea di video da buffone su instagram, urla imbarazzanti in telecronaca. Un curriculum migliore di quello a cui si riferisce, indubbiamente” e infine: “Chissà come mai questo fenomeno di competenza calcistica al massimo può fare la seconda voce Sky mentre l’altro ha vinto 6 scudetti e fatto 2 finali di Chanpions”.

SPORTEVAI | 21-12-2019 08:46