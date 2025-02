Trapani, l'ultima follia di Antonini: via Repesa per affidare gli Shark a Pozzecco? Il presidente smentisce

A Trapani non c'è pace: Repesa potrebbe pagare la flessione delle ultime settimane e patron Antonini pensa a Pozzecco per sostituirlo. In lizza anche Scariolo e Djordjevic.

Nuovo ribaltone in vista a Trapani? Il punto interrogativo quando di mezzo c’è Valerio Antonini non ha molto senso di esistere, e allora pronti ad accogliere l’ennesimo cambio di rotta in casa Shark. Dove la panchina di Jasmin Repesa non è mai stata tanto scricchiolante come nelle ultime ore: a mente fredda, il ko. in Coppa Italia ha fatto un male cane e potrebbe aver rotto definitivamente un rapporto che già era andato in crisi nelle settimane passate, complice la flessione che ha visto la formazione siciliana scivolare dal primo al quinto posto a seguito dei ko. in LBA contro Trento e Cremona.

Repesa, frattura insanabile: il Poz per uscire dalla crisi

È stato però quello in Coppa Italia contro Trieste, con l’inopinata rimonta subita nelle battute finali, ad aver avuto l’impatto maggiore nella testa di Antonini e della dirigenza Shark. Con Repesa (il cui contratto scadrà al termine di questa stagione) che ha praticamente la valigia pronta: voci di dissapori interni, non soltanto con i dirigenti ma anche con alcuni giocatori, si susseguono da un po’ di tempo e la frattura rischia ormai di essere insanabile, specialmente dopo le tre sconfitte consecutive che hanno ridimensionato le mire espansionistiche del club tanto in campionato, quanto in coppa.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

E approfittando della sosta per la finestra FIBA, si profila un cambio in panchina, con Gianmarco Pozzecco finito nell’orbita d’interesse di patron Antonini. Anche se il tutto appare alla stregua di un controsenso: Pozzecco infatti in questi giorni è impegnato con la nazionale nelle ultime due gare di qualificazione a EuroBasket contro Turchia e Ungheria (l’Italia è già qualificata, però si gioca per un piazzamento che possa garantire un sorteggio più “morbido”).

Il vantaggio di avere quasi due settimane per preparare la prossima partita contro Varese, insomma, verrebbe mandato in fumo proprio per via dell’impossibilità del Poz di esimersi dagli impegni con la nazionale. Eppure sembrerebbe essere lui il prescelto per sostituire Repesa, il cui destino ormai pare essere bello che segnato. Al punto che il previsto incontro con Antonini, che dopo l’uscita dalla final eight aveva detto di volere un confronto con l’allenatore per provare a capire come affrontare il proseguo dell’annata, sembrerebbe essere stato annullato.

Non solo Pozzecco: Scariolo e Djordjevic le alternative

Nella rosa dei nomi avanzata da Il Giornale di Sicilia, il primo ad aver riportato dei mal di pancia in seno alla dirigenza Shark, ci sono anche Sergio Scariolo, Sasha Djordjevic (da sempre pallino di Antonini), Maurizio Buscaglia e pure Andrea Diana, il coach che un anno fa sostituì Daniele Parente, esonerato dopo la brutta prova offerta dalla squadra nella final eight di Coppa Italia A2, nonostante in campionato Trapani stesse veleggiando in testa con un lauto vantaggio sulle rivali.

Evidentemente però quando arriva la coppa scatta qualcosa nella testa di Antonini, che per superare la delusione per le eliminazioni precoci si butta a capofitto sul cambio di allenatore. Se sarà o meno Pozzecco, forse è ancora presto per dirlo: un annuncio prima delle due gare della nazionale non sembrerebbe troppo “tempestivo”, anche per la stessa selezione azzurra, che vedrebbe minata un po’ di serenità in vista degli appuntamenti di inizio stagione.

Va da sé che il futuro del commissario tecnico in nazionale appare segnato: salvo sorprese, al termine di EuroBasket 2025 il presidente federale Petrucci (appena rieletto) provvederà a nominare un nuovo allenatore, anche se certamente non metterebbe alcun veto su un eventuale doppio incarico di Pozzecco già in questa stagione (gli venne dato il via libera già lo scorso anno quando venne chiamato dall’Asvel). Intanto da Trapani è rimbalzata anche la voce di un possibile interessamento per Matteo Spagnolo, attualmente in forza all’Alba Berlino: chissà se proprio la presenza di Pozzecco potrebbe rivelarsi determinante ai fini dell’operazione.

La smentita di Trapani: “Notizie destituite di fondamento”

Dopo alcune ore di tam-tam mediatico è arrivata la smentita, direttamente dall’ufficio stampa della società siciliana: “La Trapani Shark prende con forza le distanze da notizie di stampa apparse oggi secondo le quali l’avventura di coach Repesa sulla panchina della Trapani Shark sia prossima alla conclusione. Tali articoli sono destituiti di fondamento e non vi è nessun appiglio sulla veridicità dei fatti narrati su una fantomatica “frizione con lo spogliatoio e la società”. Purtroppo si percepisce che i veri nemici sono proprio qui a Trapani”.

“A tal proposito – prosegue la nota della società di Antonini – pur non negando l’enorme delusione per la prematura uscita dalla Coppa Italia, soprattutto per le modalità con cui è avvenuta, è quantomai opportuno affermare che la squadra è coesa, compatta e che, da ora in avanti, si stringerà ancora di più per raggiungere l’obbiettivo prefissato“.

“Coach Repesa, a oggi, è l’allenatore della Trapani Shark, a meno che non sia lui stesso a ribadire le perplessità più volte espresse ultimamente ma che sono state con forza respinte. La società continua a ritenere che la sua esperienza – si conclude il comunicato – dovrebbe essere cruciale per aiutare la squadra a esprimersi al meglio per riconquistare il vertice della classifica”.