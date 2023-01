L'ultima volta che la Juve prese 5 gol, Allegri era in campo e segnò

14-01-2023 10:52

Pescara-Juventus 5-1 è storia. Ma torna d’attualità dopo che i bianconeri hanno incassato lo stesso risultato ieri sera a Napoli. E in quella partita, tra le fila degli abruzzesi, c’era come giocatori un certo Massimiliano Allegri, attuale allenatore della Signora. Non solo: il numero dieci pescarese segnò dal dischetto il momentaneo 1-1 (dopo il vantaggio di Ravanelli) ed esplose un missile, deviato da Carrera, che sfondò addirittura la rete, finendo sui tabelloni pubblicitari, e che fu giustamente convalidata. Era la stagione 1992/93 ed era da allora che la Juve non prendeva una scoppola simile.