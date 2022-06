L'ultimo saluto a Claudio Ghezzi, il recordman della Grigna

Un addio struggente quello che la sua Grigna gli ha tributato: martedì 14 giugno, alle 11, si sono svolte le esequie a Missaglia (nel Lecchese) di Claudio Ghezzi, il 69enne che domenica 12 giugno ha perso la vita in un incidente sulla montagna che più amava.

Era un autentico recordman, Ghezzi, che aveva scalato la Grigna settentrionale oltre cinquemila volte. E anche di superare quel traguardo entro qualche mese, invece proprio lì per aiutare chi come lui amava queste montagne, ha perso la vita.

A cominciare dagli amici del Cai di Missaglia, di cui Ghezzi faceva parte sin dalla nascita del gruppo negli anni Ottanta:

“Come sua sezione di appartenenza, dobbiamo manifestare a Claudio il saluto che merita per aver molto dato alla montagna in generale, alla Grigna in particolare e a noi del Cai – si legge nella nota affidata ai social – Noi ci concentreremo a destra della basilica, sul davanti, indossando la maglietta sociale rossa. E all’uscita del feretro faremo due ali per accompagnare il passaggio di Claudio sul sagrato”.