La caduta di Iannone: messaggio struggente di Giulia De Lellis

Nulla di positivo, almeno in pista, per Andrea Iannone in questo week end complicato da una duplice caduta che gli ha impedito di essere alla guida della sua monoposto per il Gran Premio di San Marino. A fermarlo una brutta contusione alla spalla sinistra che ha indotto lo staff medico ad arginare le ambizioni del pilota. Uno stop inevitabile, per il centauro, che gode però del supporto umano e non solo della sua compagna, Giulia De Lellis, la giovane ed affascinante influencer con cui ha dominato il red carpet di Venezia 76 e a cui ha rivolto dediche romantiche e struggenti, ricambiatissime proprio dall’ex corteggiatrice.

Il pilota ha pubblicato alcuni scatti delle prove sulla pista di Misano (tra cui la foto della caduta), aggiungendo una didascalia alquanto esplicita: “Abbiamo sperato che questo fine settimana sarebbe andato diversamente, ad Aragon ci proveremo di nuovo!”. Una frase che ha trovato il consenso e l’appoggio della bella influencer romana, che ha commentato: “Al tuo fianco….”. Poche parole e un cuore rosso che hanno conquistato Andrea Iannone, che non ha resistito replicando: “Speciale tu…”.

Un amore social che non vede interruzione di post, anzi. Per entrambi l’amore è una condizione condivisa e di estrema empatia che la De Lellis, impegnata a promuovere il suo libro “Le corna stanno bene su tutto”, ha ribadito in una lunga intervista rilasciata a Verissimo in cui ha spiegato il senso della sua rinascita sentimentale. A Silvia Toffanin, Giulia ha spiegato come l’incontro con Iannone l’abbia illuminata: “È stato paziente, mi ha ascoltata, mi ha conquistata col tempo. Lui mi voleva, me l’ha dimostrato e a oggi mi ha pienamente”.

Il loro è stato un inizio casuale, quasi incidentale: entrambi impegnati, rispettivamente con Belen Rodriguez e Andrea Damante, si sono notati senza piacersi. Così almeno ha dichiarato la De Lellis che quasi trovava odioso Iannone: “A me in realtà era risultato antipatico – ha svelato la De Lellis al settimanale “F” – forse però non volevo ammettere di esserne affascinata”.

