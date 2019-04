La carezza di CR7 al bimbo olandese fa il giro del web

Ancora in gol, ancora fondamentale per la Juventus. Cristiano Ronaldo è stato il grande protagonista della sfida pareggiata dai bianconeri in casa dell’Ajaxche, punteggio alla mano, ha avvicinato un altro po’ la squadra di Allegri alla semifinale di Champions League. L’1-1 finale – un risultato favorevole anche se lascia aperto il discorso qualificazione – è stato frutto di un’altra giocata decisiva di CR7, autore di un gol da centravanti vero: apertura del gioco sulla fascia, attacco dello spazio, gran tuffo di testa a concludere in rete. Più che il magnifico gesto tecnico del portoghese, però, a circolare sul web in queste ore è un simpatico siparietto avvenuto pochi minuti prima del via dell’incontro e che ha avuto come protagonisti Ronaldo e uno dei bambini olandesi impegnati nell’accompagnare le squadre in campo.

LA CAREZZA. Il video che circola in rete e sui social network si concentra sul momento dell’esecuzione dell’inno della Champions League, con i giocatori in riga e i bambini davanti a loro. Il ragazzino davanti a Leonardo Bonucci ad un certo punto si volta verso CR7, lanciandogli uno sguardo che sembra di ammirazione e di incredulità. Ronaldo se ne accorge, lo guarda negli occhi, accenna un sorriso e poi con un gesto affettuoso gli rivolge una carezza. Il bambino sorride – così come quello davanti al portoghese, che appare molto divertito – e torna a guardare davanti a sé visibilmente emozionato.

I COMMENTI. Il video, della durata di pochi secondi, ha già raccolto tanti commenti, anche di personaggi celebri come il giornalista Riccardo Cucchi. “Se riuscissimo a vedere il calcio con gli occhi di quel bambino…”, scrive Cucchi, seguito da tanti tifosi anche non juventini. “Da milanista: grande giocatore e grande uomo. Ce lo godiamo anche noi”, il commento di un tifoso rossonero, “Sono interista ma il portoghese e’ un grande! Il migliore!”, replica un nerazzurro. A dimostrazione che Ronaldo sa colpire tutti, anche senza avere il pallone tra i piedi.

Buongiorno Così.. Il campioncino guarda il Re 😍ed il Re lo rende il più felice 😘😘😘😘#FINOALLAFINE#CR7pic.twitter.com/7R53Uoxvhw — Elbucaniere (@elbucaniere) April 11, 2019

SPORTEVAI | 11-04-2019 10:31