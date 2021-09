La Carrarese smentisce le voci di un possibile esonero di Di Natale

Sembrava fosse a rischio la posizione di mister Antonio Di Natale sulla panchina della Carrarese, ma il club, con una nota ufficiale ha smentito il tutto.

Ecco il comunicato degli apuani:

“Carrarese calcio 1908 smentisce formalmente e fermamente le indiscrezioni di stampa apparse sul portale “tuttoc.com” secondo cui sarebbe in discussione il Responsabile della Prima Squadra, Mister Antonio Di Natale.

Nel mostrare la più totale lontananza ed estraneità ad una posizione del genere che non corrisponde alla volontà della società, si ribadisce la forte convinzione circa la bontà dell’operato di Mister Antonio Di Natale mai stato in discussione senza che sia mai occorsa alcuna riflessione interna come erroneamente riportato e riferito sull’articolo di stampa poc’anzi menzionato”.

L’inizio della stagione per la squadra toscana non è certo stato dei migliori. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia di Serie C per mano dell’Imolese, nelle prime tre giornate di campionato è arrivato soltanto un punto all’esordio nel derby contro il Pontedera. Poi due ko: 2-1 contro la Carrarese e il pesante 3-0 subito ieri a Siena.

La Carrarese cercherà di ritrovare il sorriso nel prossimo turno ospitando il Grosseto che proviene da tre pareggi consecutivi.

OMNISPORT | 13-09-2021 12:54