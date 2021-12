La Coppa d'Africa si gioca, Eto'o: "Calcio d'inizio il 9 gennaio"

22-12-2021 15:35

Nessun rinvio per la Coppa d’Africa, nonostante le tante richieste pervenute dai club europei: la rassegna continentale africana – già rinviata una prima volta – si disputerà regolarmente in Camerun dal 9 gennaio al 6 febbraio prossimi.

A darne conferma è Samuel Eto’o, da poco eletto nuovo presidente della Federcalcio camerunese: l’ex attaccante dell’Inter, assieme al numero uno della CAF Patrice Motsepe, ha visitato l’Olembé Stadium di Yaoundé, impianto che ospiterà la prima gara della competizione tra i padroni di casa e il Burkina Faso .

“Con gli ultimi preparativi per la Coppa d’Africa in corso, è stato bello visitare lo stadio Olembé con il presidente della CAF Patrice Motsepe. In questo stadio si giocherà la prima partita tra Camerun e Burkina Faso il 9 gennaio”.

Parole che si scontrano con la lettera fatta recapitare alla FIFA dai club dell’ECA, preoccupati per l’emergenza pandemica e la prospettiva di perdere i propri migliori giocatori per molto tempo. Lo stesso presidente Infantino aveva aperto ad uno slittamento a settembre ma, a giudicare da questo tweet di Eto’o, l’ipotesi è destinata a naufragare.

Alla Coppa d’Africa vorrebbe partecipare anche Victor Osimhen, che con un tweet ha reso nota la voglia di farsi trovare pronto per vestire la maglia della Nigeria nonostante il problema al volto: un’uscita che ai tifosi del Napoli sarà piaciuta poco o nulla.

