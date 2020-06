La crisi tra Belen e De Martino ha assunto contorni impensabili

Mentre Stefano De Martino ha mantenuto estrema discrezione sull’incerto presente legato al suo matrimonio con Belen Rodriguez, nella consapevolezza che ogni parola, ogni gesto verrebbe a incidere sull’equilibrio già delicato, la showgirl non omette sui social il pubblico e il privato. Ciò non allontana i dubbi, né controlla il flusso delle indiscrezioni che la toccano. La crisi tra Belen e Stefano è ormai tangibile, di dominio pubblico da quando la conduttrice argentina ha deciso di registrare e pubblicare su Instagram un video per confermare indirettamente le indiscrezioni che li volevano distanti.

Stefano De Martino a Napoli, Belen a Milano

E qui la distanza è tutto. De Martino ha deciso di lasciare Milano alla volta di Napoli ufficialmente per riprendere le registrazioni di Made In Sud, la grande opportunità in prima serata che lo ha consacrato showman, oltre che ballerino. Una scelta quasi indolore, perché la quarantena avrebbe incrinato il rapporto con Belen e al rientro a Milano Stefano avrebbe preferito soggiornare a casa dei genitori e vedere Santiago solo per un saluto.

Le indiscrezioni sull’incontro tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone

Secondo il settimanale Oggi, poi, quello con Andrea Iannone non sarebbe stato un incontro casuale ma ci sarebbe a dettarlo l’amicizia con Jeremias che, da anni, è uno tra gli amici più cari del pilota abruzzese. Un legame solido, molto sentito da entrambi che lo porterebbe spesso a Milano. Stando alla ricostruzione del magazine, “Belén esce a cena e poi organizza un party in mascherina a casa, cui dà ampio risalto sui social. In una story, bacia sulla guancia l’amico Mattia Ferrari e poi gli sfila con la bocca gli occhiali. Ma non è Mattia il rivale di Stefano. Sabato 23 De Martino fa un salto a casa, saluta Santiago, torna dai genitori, carica all’inverosimile la sua Mini e prende l’autostrada del Sole, direzione Napoli: a bordo ci sono anche mamma Maria Rosaria e il fratellino Davide”.

Il vero segno della gravità di questa nuova crisi tra i due si consuma però domenica 24. “Belén esce di nuovo a cena con il fratello Jeremias. Poi riceve una telefonata che la galvanizza. Quindi al tavolo dei due Rodriguez piomba un amico misterioso, che entra da un ingresso di servizio cui si accede dal portone attiguo al ristorante Parini (che conserva la vecchia insegna La Scarpetta). Belén e Jeremias tornano a casa intorno alle 2.30, abbracciati come fidanzatini. L’amico se ne sta asserragliato nel ristorante, in attesa che spariscano i fotografi: uscirà tutto infagottato alle 4, per sgommare via su un’auto guidata da un “complice”. Ma non fa troppa strada: poco dopo lo fermano e identificano i Carabinieri. Per il nostro paparazzo non ci sono dubbi: è Andrea Iannone”.

Lo status di Andrea Iannone: single dopo l’addio a Giulia De Lellis

Iannone ufficialmente non ha più da tempo una storia: Giulia De Lellis è tornata già prima della quarantena con l’ex Andrea Damante, cancellando quasi un anno d’amore con il pilota di MotoGP. Con Belen la relazione è stata lunga e molto sofferta e di fatto si è interrotta quando il cuore selvaggio di Belen ha sentito il dovere di fermarsi e di riflettere su quanto avvertiva ancora nei confronti di Stefano. Che anche stavolta si riesca a ricucire lo strappo?

VIRGILIO SPORT | 09-06-2020 11:56