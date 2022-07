La delusione di Darryn Binder a metà stagione

05-07-2022 10:54

Non si aspettava un inizio di stagione così. Darryn Binder dopo i primi mesi di assestamento nella classe regina, continua a prendere le misure gara dopo gara, un’impegno completamente differente rispetto a quanto accadeva in Moto3 in cui ha gareggiato nel 2021: la Motogp è un altro mondo e il giovane rookie se ne sta accorgendo.

“Mi aspettavo davvero di finire queste ultime due gare un po’ più forte di quanto ho fatto. Pensavo onestamente di riuscire a fare meglio: sono un po’ deluso dal modo in cui ho concluso la prima metà della stagione”.

L’alfiere di Yamaha e fratello di Brad, ha proseguito dicendo: “Mi accorgo che in questo momento ho un po’ più di difficoltà da risolvere rispetto al previsto. Avevo bisogno di continuare a migliorare e mi aspettavo di adattarmi più facilmente. Devo fare un passo alla volta”.

Cosa riserverà il futuro per il giovane rookie? Per adesso si dice convinto di proseguire in motogp,ma un domani le cose potrebbero anche cambiare.

“Adesso non ho alcun dubbio di poter continuare il mio impegno in MotoGP. Sto impegnandomi molto e sto facendo del mio meglio, cerco di sfruttare al meglio questa opportunità che mi è stata data. In futuro vedremo: posso sempre scendere in Moto2 e sarò sempre felice di correre in moto”.