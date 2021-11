La Fiorentina ironizza: Chiesa come Tania Cagnotto

08-11-2021 21:30

La rivalità tra Juventus e Fiorentina continua. Dopo la gara vinta dai bianconeri con il goal di Cuadrado in extratime, la società viola ha ironizzato sul momento chiave del match, ovvero l’espulsione di Milenkovic per doppia ammonizione che ha dato più possibilità a Madama di ottenere tre punti fondamentali in chiave scalata.

Attraverso il proprio account ufficiale Tik Tok, infatti, la Fiorentina ha postato il video in cui si vede Chiesa, ex di turno, sfidare Milenkovic in mezzo al campo, trovando il contrasto con il suo vecchio compagno e dunque la caduta a terra. Espulsione ed ironia da parte del club toscano.

Invece della telecronaca di Juventus-Fiorentina è stato inserito un audio di Stefano Bizzotto, telecronista Rai, intento a commentare una prestazione di Tania Cagnotto, celeberrima tuffatrice italiana. Un chiaro riferimento alla caduta di Chiesa in campo, con tanto di rumore del tuffo dopo il contatto con Milenkovic.

Federico Chiesa è cresciuto nella Fiorentina, divenendo idolo dei viola. Dal momento della cessione alla Juventus, però, il figlio d’arte è divenuto il ‘nemico’ sportivo numero uno, visto il passaggio alla squadra rivale per eccellenza. Proprio da un altro trasferimento in bianconero, quello di Roberto Baggio, era esplosa la rivalità nei confronti di Madama. Il video dopo poche ore è stato però rimosso.

OMNISPORT