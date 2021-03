La Folgore Caratese scopre Isaac Drogba: primo gol in Italia

La Folgore Caratese scopre Isaac Drogba. E Isaac Drogba, che altri non è che il figlio dell’immenso Didier, scopre il piacere di andare a segno per la prima volta in Italia. Un momento che, a suo modo, si può considerare storico. Nonostante si parli di Serie D, e non di Serie A.

Alla terza presenza in campionato dal suo arrivo dalle giovanili del Guingamp, datato febbraio, Drogba ha realizzato la rete che ha consentito alla Folgore Caratese di espugnare il campo della Caronnese. 0-1 il risultato finale. Con i brianzoli che sono saliti all’ottavo posto della classifica del girone A, a quota 40 punti.

Drogba ha iniziato dalla panchina, come sempre fin qui. A una decina di minuti dalla fine è entrato in campo e poco dopo, al culmine di un flipper originato da un calcio di punizione dalla trequarti, ha lasciato il segno: guizzo ravvicinato da attaccante vero, com’era il papà, e palla in rete, prima di un’esultanza sfrenata,

“Ancora lui, straordinariamente, meravigliosamente Isaac Drogba!”, recita il profilo Facebook della Folgore Caratese. Evidente rimando alle telecronache di Massimo Marianella, uno dei più grandi estimatori dell’ex centravanti ivoriano ai tempi in cui questi militava nel Chelsea. Ora tocca al figlio ripercorrerne le orme.



OMNISPORT | 28-03-2021 18:58