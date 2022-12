La Formula Uno guarda al futuro: Arabia Saudita prima tappa del Mondiale 2024

15-12-2022 17:52

Se il calendario del 2023 di Formula Uno è stato stilato qualche mese fa, è già tempo di guardare avanti e capire come organizzare le stagioni successive.

Nello specifico nel 2021 era stato firmato un accordo decennale che prevedeva la disputa del Gp Saudita con spostamento dalla città di Jeddah, che negli ultimi anni ha ospitato la penultima gara del 2021 e la seconda del 2022, alla città di Qiddiyah in un futuro prossimo.

Ma non è tutto perché anche Melbourne ha prolungato il suo contratto e se nel 2023 aprirà la stagione, nel 2024 lascerà alla tappa saudita proprio la gara d’apertura.

Ecco quanto riportato nel comunicato ufficiale.

“Parte dell’accordo vedrà Melbourne ospitare la prima gara della stagione di Formula 1 per almeno quattro anni tra il 2023 e il 2037, mentre l’Arabia Saudita ospiterà la prima gara della stagione di Formula 1 del 2024 per rispetto del Ramadan“.