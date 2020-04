La gaffe di Icardi scatena la rabbia degli interisti sul web

Una polemica tira l’altra. Solo pochi giorni fa l’ex Barcellona (che ha giocato anche con Milan e Roma) Bojan Krkic aveva ricordato a modo suo il decennale dell’epica sfida di semifinale di Champions League contro l’Inter di Mourinho con un video polemico.

Il gol di Bojan annullato avrebbe cambiato la storia

Bojan al 92’ di quella paritta segnò il gol che avrebbe eliminato l’Inter, ma che venne poi annullato per un fallo di mano di Yaya Touré. Krkic ha ricordato l’episodio pubblicando su Instagram un video con le immagini della sua rete accompagnato da una parola polemica: “AniVARsario”. Il post appare dunque una allusione ad una decisione sbagliata dell’arbitro in quell’occasione.

Il like di Icardi fa infuriare i tifosi

Tantissime le reazioni a quel post ma tra i tanti spicca un like che non è passato inosservato. E’ quello di Mauro Icardi che ha preferito schierarsi dalla parte del Barca, sua prima squadra, anzichè dei nerazzurri dove ha giocato e segnato per tanti anni prima di andare al Psg in prestito.

I tifosi sul web non perdonano Icardi

Com’era facilmente prevedibile si è scatenata la bufera sui social: “Bojan pubblica su Instagram una foto di Inter-Barca 2010 con scritto “aniVARsario”. Indovinate chi ha messo like? Il grande interista Icardi. Quello che aveva subito una congiura l’anno scorso. Quello che tifa Inter da una vita. E pensare che alcuni lo difendono ancora…” o anche: “Pessimo e rosicone. Zeru tituli”.

I fan nerazzurri non perdonano ma c’è chi prova a sdrammatizzare: “Bisogna capirlo, nel 2010 era a Barcellona” oppure: “Mi fa piacere sapere che anche Icardi, da buon canterano del Barcellona, rosichi maledettamente per quella sera” e infine: “Godo, ma non fraintendermi. Godo per gli Icarders”.

SPORTEVAI | 30-04-2020 10:43