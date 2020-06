La guerra prosegue: gesto di scherno nei confronti di Wanda Nara

La querelle familiare che vede contrapposte Wanda Nara e la cognata Ivana Icardi non conosce tregua neanche dopo l’esplosione della pandemia, né l’attenzione verso altri obiettivi distoglie le due dalle note controversie.

Alle origini della guerra tra Wanda Nara e Ivana Icardi

L’increscioso episodio, relativo alle presunte violenze del padre di Mauro Icardi, palesate da Ivana e smentite da Wanda Nara attraverso un messaggio divenuto poi pubblico avrebbe avuto un risvolto. L’ennesimo, nella spaccatura che vede da anni ormai attraversare la famiglia Icardi, di cui Ivana e Guido hanno dato un resoconto dai salotti di Barbara d’Urso e attraverso il GF Vip.

Le affermazioni choc di Ivana Icardi su suo padre, risponde Wanda Nara

La sorella dell’attaccante argentino del PSG, reduce dalla partecipazione a Supervivientes, non solo ha reso pubblici particolari della separazione tra i suoi genitori che Wanda Nara si è affrettata a smentire tramite sms al suo avvocato, Ana Rosenfeld. La sorella del giocatore ha sottolineato quanto fosse esplosiva la rabbia del papà, Juan nel corso dei momenti più incresciosi che hanno condotto alla separazione.

Affermazioni che Wanda avrebbe smentito attraverso un sms inviato alla sua rappresentante legale: “Assolutamente falso, Ivana si è inventata tutto per la stampa. Il padre di Icardi è un santo“, il testo del messaggio.

Ivana Icardi provoca: like all’ex marito di Wanda Nara

Ivana, che non intende rivedere la sua posizione né smentire quanto asserito almeno fino a questo momento, ha deciso evidentemente di attingere ai social per provocare ancora la cognata a seguito di questa secca smentita. La Icardi ha infatti dato un like ad una foto di Maxi Lopez e della sua compagna. Nulla di ingenuo, sicuramente. Le recenti vicende giudiziarie e la sentenza che ha reso l’ex marito della Nara (nonchè padre dei suoi primi tre figli) inadempiente ha inasprito i rapporti – già tesi – tra l’attaccante e la showgirl e opinionista argentina.

Che non tarderà ad esternare, secondo le modalità che riterrà più opportune, la sua personale replica a questo ennesimo gesto di scherno da parte di Ivana.

VIRGILIO SPORT | 08-06-2020 15:20