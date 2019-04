Wanda Nara non tollera più gli attacchi di Ivana Icardi

Wanda Nara replica, a modo suo. Le accuse non la lasciano del tutto indifferente e le preoccupazioni legate all’esposizione mediatica dei fratelli di Mauro Icardi, suo marito, hanno comportato le conseguenze che la moglie-agente dell’attaccante argentino si augurava di arginare complice una diga di indifferenza apparente amalgamata a una strategia studiata con il supporto di chi alimenta e sostiene la macchina Icardi-Nara.

Le accuse, così puntuali, mosse da Ivana e Guido si sono susseguite, ospitata dopo ospitata, divenendo un trend mediatico e prima ancora televisivo grazie all’accoglienza di Barbara d’Urso nel suo salotto domenicale e nella casa del Grande Fratello. Per la giovane Icardi, un trampolino goloso di popolarità tricolore, a cui sottrarsi sarebbe sembrato controproducente e che, però, ha già causato non poche beghe a Wanda.

Dalla sua, dopo le dichiarazioni di Ivana pronunciate suglia soglia della porta rossa la Nara non ha lanciato invettive, né assunto posizioni marmoree sul tema preferendo optare per foto ritoccate con didascalie criptiche anche per chi ha imparato a conoscerla attraverso i social.

Quest’ultima allusiva frase, ovvero “La vita ti dimostra sempre chi ti usa per interesse” si presta a interpretazioni molteplici per via delle scelte di Wanda e, di conseguenza, del suo Maurito. Molti nemici, molto onore. Ma stavolta il nemico è dentro casa. E la questione è molto più delicata.

