Dovesse accadere, tutte le ansie di Allegri – che sta aspettando che si concretizzino i colpi di mercato da lui suggeriti – potrebbero scomparire all’istante o quasi. Aspettando Pogba, che sembra il primo affare sicuro dell’estate (a luglio l’annuncio) e continuando a inseguire Di Maria con tenacia, i bianconeri sono pronti a lanciarsi su un altro obiettivo e prendere Koulibaly, che non ha ancora prolungato col Napoli.

La Juve offre Gatti e 20 milioni per Koulibaly

Si sa che De Laurentiis è pronto a fare le barricate pur di non abbassare il prezzo del senegalese, ovvero 40 milioni di euro, nonostante esista il rischio di perderlo a zero a giugno 2023 ma la Juve ha un asso nella manica. Dopo aver provato a inserire come contropartita Demiral e soldi, ora l’offerta sarebbe di 20 milioni cash più il cartellino del promettente Gatti, che ha già debuttato in Nazionale facendo incetta di complimenti.

Anche il Barcellona segue Koulibaly

Sul difensore azzurro c’è anche il Barcellona, che però al momento non dispone della liquidità necessaria per acquistarlo: gli spagnoli mirano a strappare una promessa al giocatore per prenderlo gratis tra un anno.

I tifosi della Juve sognano la coppia De Ligt-Koulibaly

Mentre i napoletani si preoccupano, si fregano le mani invece i tifosi della Juventus che si sfogano sui social: “Se la juve facesse davvero la coppia de Ligt-Koulibaly sarebbe illegale” oppure: “Koulibaly più De Ligt e la linea difensiva la sposti a metà campo” e poi: “L’unico modo per dare una chance a quell’anticalcio di Allegri di provare a vincere , è comprargli i migliori in ogni ruolo ed avere una difesa con Koulibaly e Deligt.

C’è chi scrive: “Secondo me Koulibaly non si trasferirà mai alla Juventus , ma sarei contento di un suo arrivo e soprattutto gia immagino le inversioni di marcia di quelli là tipo “e vabbuò, ma se uno se lo merita, perché non bisogna fargli i buuu? Che c’entra che è nero?” e ancora: “Certo che se i tre innesti, uno per reparto, fossero Pogba, Di Maria e Koulibaly sarebbe tanta roba!” e infine: “Se dovesse succedere, oltre ad essere un colpo enorme, sarebbe bellissimo godersi gli scleri dei napoletani che ancora credono nelle bandiere e nell’attaccamento alla maglia”.

