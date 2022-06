Razzismo a Napoli, Koulibaly vuota il sacco e infiamma il web

13-06-2022 17:34

Con una situazione di calciomercato tutta da decifrare, un contratto in scadenza la prossima estate, l’accordo sul rinnovo che tarda ad arrivare e uno stuolo di pretendenti pronte a metterlo al centro della propria linea difensiva, Barcellona e Juventus su tutte, il difensore senegalese del Napoli, Kalidou Koulibaly si trova al centro del dibattito social anche per una polemica nata dopo un articolo de Il Giornale in cui si parlava di episodi di razzismo a Napoli.

Napoli razzista, la presa di posizione di Koulibaly

Il classe ’91 ha scelto di non stare zitto e, attraverso una story di Instagram ha risposto a tono, dimostrando ancora una volta tutto il suo amore per la città che lo ha accolto otto anni fa. Un messaggio tanto semplice quanto forte e diretto:

Napoli città antirazzista!

Scrive KK, con tanto di fotografia dei tifosi azzurri con la sua faccia e la strofa “Amico guardati la schiena/ Io son stato marocchino/ Me l’han detto da bambino/ Viva viva ‘o Senegal”, cantata dell’indimenticabile Pino Daniele, nel brano O’ scarrafone.

Napoli razzista, il passaggio incriminato

Il caso, che ha creato un vero e proprio putiferio tra i napoletani e sui social, è nato da un passaggio poco sensibile dell’articolo a firma di Claudio De Carli apparso su Il Giornale:

[…] a Napoli ha dovuto sopportare le peggio cose, perfino schivato per strada, la scimmia, i tifosi si chiedevano se per caso De Laurentiis avesse in progetto di esportare i suoi cinepanettoni nelle Fiandre […]

Napoli razzista, tifosi con Koulibaly

La risposta di Kalidou ha, di fatto, riscaldato gli animi e, dopo la rabbia delle scorse ore, scatenato la nuova reazione dei tifosi azzurri. Il giornalista Carlo Alvino su Twitter scrive: “Ecco la risposta di Koulibaly su Instagram ai razzisti de Il Giornale… immenso KK” e attira i commenti. Qualcuno applaude: “Si Carlo, si Carlo! Dai così, uniti, insieme contro chi ci vuole male! Bravo Kalidou, sei un grande” e un altro scrive: “Averlo come capitano, sarebbe un sincero (ulteriore), onore. Immensa stima per l’uomo Koulibaly” e ancora: “Andrebbe rinnovato a vita“, “Grande Koulidou: grande calciatore ma quello che conta di più grande UOMO, ti adoriamo!“.

Koulibaly, i tifosi chiedono risposte al Napoli

Un tifoso chiede che la cosa non venga archiviata facilmente e scrive: “Non basta questo post di KK (preciso che va tutta la mia stima all’uomo) dopo un articolo che definirlo vergognoso è un complimento, non può finire così questa storia“. Altri mettono nel mirino la società azzurra. Uno chiede: “Ma com’è che la SSC Napoli non ha ancora preso le distanze da quella schifezza?”, “E la società in difesa del popolo napoletano neanche una parola..?!? ..non è solo un attacco a KK, usato come scusa. è il solito attacco becero a Napoli!“.