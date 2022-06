Stallo Koulibaly, De Laurentiis spera ancora nel rinnovo

12-06-2022 11:05

E’ in stallo il futuro di Kalidou Koulibaly: il difensore senegalese, in scadenza di contratto nel 2023 con il Napoli, sta aspettando il Barcellona, che deve però prima cedere diversi elementi in rosa prima di poter affondare il colpo, visti i problemi finanziari della società catalana.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis spera ancora di ricucire con l’entourage del giocatore per poter trovare un accordo sul prolungamento e blindarlo a Napoli. Il rischio è di perderlo a parametro zero tra un anno.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE