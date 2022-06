06-06-2022 09:32

La settimana scorsa il presidente del Napoli De Laurentiis si era attirato le critiche dei tifosi per le sue parole inopportune legate alle firme sul rinnovo dei contratti di Mertens e Koulibaly che continuano a non arrivare. Il patron azzurro aveva provato a far leva su questioni di cuore e attaccamento, scadendo però nel trash dicendo: “Koulibaly e Mertens sono due calciatori che rispetto, a cui voglio molto bene, ma dipenderà solo da loro vedere se la vile moneta è l’unica cosa che li può appagare o se vivere a Napoli, vivere una situazione anche filosoficamente diversa, lo possano considerare un privilegio. Altrimenti è un problema che non mi riguarda più”.

Mertens era l’idolo dei tifosi, quante critiche a De Laurentiis

Parole che avevano fatto imbestialire i tifosi del Napoli: “parla proprio lui di vil moneta?”. Tutta la città premeva perché restassero sia il difensore senegalese (che ha però un altro anno di contratto) che il funambolo belga, idolo incontrastato della folla.

Mertens avrebbe chiesto 4 milioni all’anno per firmare

Oggi però lo scenario sembra cambiato. Il Mattino scrive che dai legali del giocatore da Bruxelles sono arrivate le richieste al Napoli prima al telefono e poi attraverso delle mail: circa 4 milioni all’anno, per restare altri 2 anni. In più, anche una serie di bonus e di premi riguardanti gol, assist, piazzamenti in classifica. Infine, una commissione di centinaia di migliaia di euro per l’agenzia di Bruxelles, al momento della firma. Richieste lontanissime da quelle che finora aveva fatto il Napoli. De Laurentiis era pronto a dargli sì un biennale ma a 1,3 milioni a stagione.

I tifosi del Napoli pronti a scaricare Mertens

Sui social la notizia deflagra in breve. C’erano stati altri segnali nei giorni scorsi, ma questa richiesta sembra eccessiva a tutti. In tanti non vogliono crederci ma si sottolinea un aspetto: “Ecco, perciò sembrava strano che non si accordassero per poco…la distanza è abissale. Ciao Ciro, va bene così ma a quei soldi si prendono altri calciatori, soprattutto con altri anni” oppure: “Semplice, se è vero sta bbuon in Belgio”

C’è chi scrive: “Se è vero può andare via..tranquillamente” oppure: “Sembra strano perché si diceva che era disposto a ridursi di parecchio l’ingaggio e che non era questione di soldi il ritardo per il suo rinnovo“. In pochi danno ragione al giocatore: “Mertens deve restare, dobbiamo mettere la “moneta vile”..”.