Mertens-Napoli addio? Tifosi in fermento dopo il post del magazziniere

04-06-2022 10:08

È uno dei temi caldi del mercato del Napoli, uno di quelli che più stanno a cuore ai tifosi azzurri: che ne sarà di Dries Mertens? Il futuro del folletto fiammingo rimane in bilico, tra una difficile intesa “al ribasso” con Aurelio De Laurentiis e le sirene provenienti dall’Italia (Maurizio Sarri farebbe carte false per averlo alla Lazio) e anche dall’estero: l’offerta più ‘esotica’ gli è arrivata addirittura dal Botafogo, in Brasile. Di certo c’è che la priorità di ‘Ciro’ rimane il Napoli. Ma a quale prezzo?

Mertens rinnova col Napoli? L’ultimatum di De Laurentiis

Il blitz del presidente a casa del belga a fine aprile, subito dopo la rocambolesca sconfitta di Empoli, sembrava preludere all’intesa. Poi, però, i due non si sono più incontrati, il campionato è finito e ‘Ciro’ è partito per la nazionale. La proposta del Napoli (1,3 milioni di euro per un solo anno) non è ritenuta sufficientemente congrua, visto il passato in azzurro di Mertens e anche il presente: a 35 anni, Dries si sente ancora integro e in grado di fare la differenza. I due si riaggiorneranno, ma nel frattempo De Laurentiis ha lanciato un ultimatum al calciatore: deve decidere entro il prossimo weekend, altrimenti il Napoli si muoverà per altri obiettivi. Cioè Deulofeu.

Mertens, sarà divorzio? Il post del magazziniere Starace

Ad aggiungere pepe alla vicenda un post criptico dello storico magazziniere partenopeo Tommy Starace, trait d’union vivente tra il Napoli di Maradona e dei grandi trionfi e quello attuale. Una story su Instagram che sembra preludere a un addio. Due le foto in successione. Prima un’immagine intitolata “Follia”, con la didascalia di un autore sconosciuto: “Chi vuole avere ragione cerca sempre di avere l’ultima parola. Chi ha davvero ragione ha smesso di parlare da un pezzo”. Poi un selfie dello stesso Starace con Mertens, pubblicato qualche settimana prima in occasione della nascita del piccolo Ciro Romeo.

I tifosi del Napoli sono (quasi) tutti con “Ciro” Mertens

“Devo dire la verità, questo post criptico mi allarma molto”, ammette Salvatore M. in un gruppo di tifosi del Napoli su Facebook. “Non è così criptico. Tra i due contendenti c’è uno che straparla (De Laurentiis) e l’altro che tace perché non ne ha bisogno: ha il nostro sostegno, talvolta silenzioso altre molto molto rumoroso”, scrive Salvatore P. “A me sembra proprio un addio quello di Starace“, azzarda Francesco. “Nulla è per sempre, anche questa storia prima o dopo finirà, ma con un altra maglia in Italia no, non può essere”, twitta Salvo. Fuori dal coro Eros: “Mertens va per i 36 anni, se fa 20 gare quest’anno già è ottimo. La gente deve crescere”.