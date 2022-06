03-06-2022 16:35

Concorrenti per un piazzamento in Champions League, Napoli e Lazio potrebbero diventare alleate di mercato con un’operazione che potrebbe risolvere i problemi degli allenatori delle due squadre.

La Lazio vuole Zielinski dal Napoli

Maurizio Sarri, infatti, ha chiesto a Claudio Lotito di rafforzare i biancocelesti con Piotr Zielinski, centrocampista che il tecnico toscano ebbe alle sue dipendenze durante la sua esperienza nella squadra azzurra.

Napoli-Lazio, l’ipotesi di scambio

Zielinski, però, viene valutato 40 milioni di euro da Aurelio De Laurentiis: come arrivarvi, dunque? Con uno scambio: secondo SportItalia la Lazio potrebbe inserire nella trattativa per Zielinski il cartellino di Luis Alberto, talentuoso giocatore che però ha avuto diversi problemi con Sarri, tattici e non solo, nell’arco della stagione da poco terminata.

Luis Alberto intriga il Napoli, che sulla trequarti ha pochi giocatori con l’abilità nel gioco in verticale dello spagnolo, una dote che si sposerebbe alla perfezione con le caratteristiche di un attaccante come Victor Osimhen.

Esistono però degli ostacoli alla trattativa: in primis la differenza di età tra i due giocatori – Luis Alberto è più vecchio di 2 anni – e in secondo luogo il ricco contratto di Zielinski, che al Napoli guadagna più di 4 milioni di euro, troppi per la Lazio.

I tifosi del Napoli dicono no a Luis Alberto

Mentre i due club iniziano a ragionare sull’operazione, i tifosi del Napoli la bocciano: per la maggior parte di loro Luis Alberto non è più forte di Zielinski, né migliorerebbe la squadra di Spalletti. “L’idea di uno scambio Zielinski-Luis Alberto è aberrante”, scrive su Twitter Nicola. “Al di là delle valutazioni tecniche/tattiche, ricordiamoci che Zielinski ha quasi 2 anni in meno di Luis Alberto (30 a settembre). Ergo, se si facesse, dobbiamo prenderci un bel po’ di euro di differenza. Non possiamo pensare il Napoli faccia beneficenza quando deve cedere”, fa notare Andrea.

Thiago è più possibilista: “Capisco che Luis Alberto arrivi da una stagione non brillantissima, ma non credo si possa dubitare che sia un giocatore di alto livello. In quanto qualità tra i migliori nel suo ruolo. Se dovesse venire sarei super contento, per quanto a me Zielinski piaccia molto”.

Mandrake è contrario: “Zielinski per Luis Alberto e possiamo anche affiggere il cartello ‘Reparto zavorrati’ fuori al Konami Centre a Castelvolturno”. “Anche no! Differenza di età prima cosa. Luis Alberto è un giocatore che sia addormenta, anarchico. Per la Lazio è un problema che non dobbiamo risolvere noi. Se vogliono Zielinski devono pagarlo”, aggiunge Leandro. Marco concorda: “Questo scambio non s’ha da fare. Luis Alberto lo diano altrove. Se vogliono Zielinski paghino soldini”.