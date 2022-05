Napoli, De Laurentiis sul mercato: "Ho trattato Bernardeschi, su Koulibaly e Mertens..."

30-05-2022 13:17

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del ritiro di Castel di Sangro, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha risposto ad alcune domande di mercato molto delicate.

La prima riguarda il possibile arrivo a parametro zero del jolly offensivo della Juventus Federico Bernardeschi, oltre ad accennare anche a Cavani e Vecino:

“A Castel di Sangro avremo l’occasione di ammirare uno tra Federico Bernardeschi, Cavani e Vecino? Sono stato in silenzio nel corso del campionato, dunque vi devo dare la possibilità di fare minimo due incontri nei quali potrete farmi tutte le domande che vorrete. Al Napoli sono tutti cedibili. Ho trattato personalmente Bernardeschi, tre settimana fa ho avuto un colloquio col suo agente a Montecarlo e gli ho chiesto cosa volesse fare. Ma ho parlato pure con Spalletti dato che non è possibile acquistare dei giocatori non assimilabili in un contesto di gioco che sceglie il mister. Dunque se desideriamo fare Fantacalcio ok, però i calciatori devono essere messi bene sul campo. Con questo non voglio dire che Bernardeschi non vada bene, ma neanche il mister. Vedremo. Vecino e Cavani possono venire al Napoli? Se devo essere sincero non ho mai avuto contatti per loro”.

De Laurentiis parla anche delle trattative per i rinnovi di contratto di Kalidou Koulibaly e Dries Mertens, e qui De Laurentiis la butta giù leggera come nel suo stile solito:

“Quale sarà il futuro di Dries Mertens e Kalidou Koulibaly? Rinnoveranno? Sono due giocatori per i quali ho rispetto, a cui voglio davvero bene, però la verità è che adesso dipende solo da loro, devono capire se il vile denaro è l’unica cosa che cercano o se vivere a Napoli, vivere in un contesto anche filosoficamente diverso, lo possano considerare un privilegio. Sennò è un problema che non mi riguarda più”.