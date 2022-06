Napoli, super offerta a Koulibaly: tifosi preoccupati

10-06-2022 12:04

Il futuro di Kalidou Koulibaly resta nebuloso, dal ritiro del Senegal lo stesso difensore del Napoli ha ammesso di non sapere dove giocherà nella prossima stagione. Anche perché, mentre permane lo stallo tra il giocatore e il club azzurro, alcune delle migliori squadre d’Europa sono pronte a fare la loro mossa per il centrale senegalese. Non parliamo del Barcellona, alle prese con problemi di bilancio e la volontà di mettere Robert Lewandowski a disposizione di Xavi.

Napoli, super offerta del Chelsea a Koulibaly

Secondo la Gazzetta dello Sport, Chelsea e Psg sarebbero infatti pronti a muoversi per arrivare a Koulibaly. Il club londinese, in particolare, avrebbe già fatto pervenire all’agente del giocatore, Fali Ramadani, una super offerta di contratto: il Chelsea sarebbe pronto a ingaggiare KK con un contratto da 10 milioni di euro l’anno.

Dinanzi a questa proposta, l’entourage del giocatore potrebbe premere sul Napoli per abbassare le sue pretese e far calare il prezzo del cartellino, fissato da Aurelio De Laurentiis in 40 milioni di euro nonostante la scadenza nel 2023.

Napoli, anche il Psg segue Koulibaly

Anche il Psg, però, è pronto a muoversi per Koulibaly. Il d.s. Luis Campos lo segue e secondo l’Equipe potrebbe spendere parte degli 80 milioni di euro stanziati per il mercato proprio per convincere il Napoli a cedere il suo difensore.

Tifosi del Napoli preoccupati per la partenza di Koulibaly

In questa situazione, i tifosi del Napoli appaiono piuttosto preoccupati: se Chelsea e Psg decidono di prendere un giocatore, difficilmente non vi riescono. “Dieci milioni all’anno… in tal caso dobbiamo salutare KK e passare avanti! Basta che pagano il cartellino, però”, scrive su Facebook Alberto, piuttosto rassegnato. Stesso tono per Giancarlo: ”Ok l’ingaggio ma ora serve pure prendere il cartellino se lo vogliono. Dispiace, ma Kalidou sembra proprio che stavolta partirà”.

Giuseppe già saluta il difensore: “Vai KK e vai a vincere qualche grande trofeo. Lo meriti”. Carmine, invece, crede che il difensore possa restare ancora una stagione: “Parlano solo di stipendi. Se non pagano il cartellino lo prendono a luglio prossimo anno”.

Adriano, infine, prova a mettersi nei panni del Napoli: “Se fosse vero, purtroppo, e lo dico a malincuore, bisogna cedere KK adesso per non perderlo a 0 il prossimo anno. Sarebbe davvero un peccato il mancato guadagno di 30 milioni (a 40 non ci arriveranno mai) anche perché potrebbero essere reinvestiti su 2-3 calciatori”.

