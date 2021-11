La Juve cala il prezzo, i tifosi sperano nella cessione

12-11-2021 12:48

A poco più di un mese dal via del mercato di gennaio, la Juventus cerca risorse per poter rafforzare la squadra di Massimiliano Allegri e in particolare il reparto di centrocampo.

Il Newcastle vuole Rabiot

L’unica via per acquistare, in questo momento, è infatti quella di cedere qualche giocatore in organico: secondo Nicolò Schira, sono tre i centrocampisti a cui la Juventus potrebbe rinunciare a gennaio. “La Juventus lavora per ingaggiare due centrocampisti tra gennaio e la prossima estate: oltre a questo, Ramsey, Arthur e Bentancur sono tra i giocatori cedibili per la prossima finestra di mercato”.

A questi tre, però, potrebbe aggiungersi anche Adrien Rabiot, centrocampista che con i suoi 7 milioni netti d’ingaggio pesa parecchio sul bilancio della Juventus. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, il Newcastle avrebbe posato gli occhi sull’ex Psg e sarebbe pronto a offrire tra i 10 e i 15 milioni di euro per il suo cartellino.

I tifosi sperano nella cessione

La Juventus si accontenterebbe di tale cifra, perché la cessione di Rabiot permetterebbe appunto di alleggerire il monte ingaggi. La notizia arrivata dall’Inghilterra ha animato la discussione tra i tifosi della Juve sui social: la quasi totalità ritiene Rabiot del tutto sacrificabile.

“Quindici o 10 non importa, basta mercenari… bisogna far giocare chi sente la maglia”, il commento su Facebook di Luca. “Si può fare anche un bello sconto per essere sicuri di levarselo dalle scatole”, aggiunge Gian Paolo. “Portateglielo in braccio fino a Newcastle” il suggerimento di Daniele.

Cate, invece, spera che a essere ceduto sia un altro centrocampista: “Arthur non possono venderlo, pesa troppo a bilancio… che Bentancur lo mettano sul mercato ci spero molto, ormai le sue occasioni le ha avute e non ricordo una crescita del giocatore da 4 anni a sta parte, o partite giocate bene. Se si può dare una bella ripulita…”.

