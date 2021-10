La Juve femminile debutta nei gironi di Champions

Archiviata con autorità la pratica dei preliminari, questa sera la Juventus femminile farà il suo debutto nella nuova fase a gironi della UEFA Women’s Champions League. Alle 18.45 le bianconere scenderanno in campo allo Stade des Trois-Chêne di Ginevra per affrontare le campionesse di Svizzera del Servette.

C’è grande soddisfazione e altrettanta curiosità per vedere all’opera le bianconere. È la prima volta che la Juventus rientra tra le migliori 16 squadre d’Europa: nelle precedenti tre edizioni la corsa di Gama e compagne si era interrotta, per mano di Brondby (2018), Barcellona (2019) e Lione (2020), ai sedicesimi di finale.

La Juve ripartirà dalla spinta dei 29 successi consecutivi in campionato e dalla vittoria di quest’estate contro il Servette, battuto 4-1 nell’amichevole disputata a Vinovo, anche se Montemurro mette in guardia le sue calciatrici.

“Dobbiamo dimenticare il successo ottenuto nel precampionato- ha dichiarato il tecnico in conferenza stampa- perché questa è una partita di Champions contro una squadra forte, che gioca in casa ed è l’esordio, quindi non va sottovalutato”.

Questa sfida va affrontata con serietà, siamo pronti a giocare la nostra miglior partita possibile e provare a vincere. Se non succederà non sarà un passo indietro. Le ragazze sono felici di essere qui e giocare questa partita in questo bellissimo stadio, comincia il nostro percorso e cercheremo di farlo al meglio”, ha aggiunto il tecnico.

OMNISPORT | 06-10-2021 12:26