La Juventus fa suo il derby d'Italia con l'Inter, decisivo Cuadrado

La prima occasione del derby d’Italia è per la Juventus dopo 11 minuti: cross di Danilo per Chiesa, sponda per Kulusevski ma il tiro dello svedese viene murato da Skriniar. Dopo un inizio di studio l’Inter prende in mano il possesso palla ma al 23’ c’è una trattenuta di Darmian a Chiellini giudicata fallosa col Var da Calvarese che concede il rigore alla Juve. Sul dischetto va Cristiano Ronaldo, Handanovic para ma sulla respinta lo stesso CR7 mette in rete.

Al 35’ altro rigore assegnato col Var da Calvarese, questa volta all’Inter per un contatto in area di De Ligt su Lautaro, Lukaku spiazza Szczesny e pareggia. Al terzo minuto di recupero del primo tempo Juve nuovamente in vantaggio: cross di Kulusevski, rimpallo su De Vrij e Cuadrado batte Handanovic anche grazie a una deviazione di Eriksen.

Nella ripresa, dopo un destro a giro di Lautaro fuori di poco, al 55’ Bentancur viene espulso per doppia ammonizione a causa di un fallo su Lukaku. Juventus in dieci quindi per più di mezz’ora, con l’Inter che ci prova e con Pirlo che al 70′ toglie Cristiano Ronaldo per Morata.

All’82’ Perisic per Vecino che di testa costringe Szczesny a una prodezza. All’83’ Barella crossa al centro per Lukaku, Chiellini mette nella propria porta ma Calvarese annulla per fallo del belga salvo poi rimangiarsi la decisione col Var. Ma all’88’ Perisic atterra Cuadrado in area, è lo stesso colombiano a trasformare il rigore.

Nel recupero espulso anche Brozovic per somma di ammonizioni per fallo su Cuadrado. Finisce 3-2 con la Juve che resta a contatto della zona Champions League mentre l’Inter viene sconfitta per la prima volta nel girone di ritorno e interrompe una serie di 20 partite senza sconfitte.

OMNISPORT | 15-05-2021 20:02