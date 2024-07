La Juventus sulla Luna: la nuova maglia Kit Home 2024/2025: il dettaglio che non è sfuggito

Presentato il nuovo Kit Home della stagione 2024/2025: a breve le altre maglie della Juventus che stanno già riempendo di commenti e post i social

Nella stagione che verrà, le aspettative relative alla nuova maglia della Juventus 2024/2025 parrebbero soddisfatte sul versante emozionale dall’imponente e ambiziosa ispirazione che è stata scelta per un concept oltre il possibile.

Con retrogusto vintage, ma assolutamente contemporanea nella scelta dei materiali e nella grafica, la nuova divisa casalinga della Juventus per la stagione 2024/25, è stata presentata da adidas oggi martedì 16 luglio. Un richiamo alla Luna, all’ambizione, al DNA di una delle società vincenti, per definizione. E che si affaccia alla nuova stagione con un nuovo allenatore, Thiago Motta, e nuove certezze.

La nuova maglia Home Juventus 2024/2025

Dicevamo che la nuova maglia del kit Home si ispira a un’interpretazione audace e cosmica, con estrema attenzione a valorizzare i colori distintivi del club, il bianco e il nero.

Il gioco dinamico delle tradizionali strisce verticali è stato rivisitato in chiave lunare, con una sottile grafica all-over a crateri che riflette l’inconfondibile paesaggio del satellite terrestre, fonte di ispirazione della divisa disegnata e prodotta per i giocatori e le giocatrici della Juventus.

Fonte: Ufficio Stampa adidas

La nuova maglia Juventus

La Luna come fonte di ispirazione

Celebrando le missioni sulla Luna – simbolo dello spirito pionieristico -, il design intende simboleggiare la tesnione della Juventus a spingersi oltre i confini del possibile e dell’agonismo.

Esclusivo anche il tessuto strutturato, creato utilizzando un metodo di ingegneria 3D per costruire la maglia su tre livelli, da adidas. A completare la maglia, un colletto a girocollo bianco e nero e le tre strisce adidas, che corrono lungo le spalle.

Le versioni studiate con giocatori e quella destinata ai tifosi

Come specifica adidas, sono state realizzate due distinte versioni. La prima è destinata a garantire prestazioni d’eccellenza e per offrire ai calciatori di livello mondiale la massima sicurezza di gioco anche sotto pressione, queste maglie leggere sono dotate della più recente tecnologia adidas e sono state create e sviluppate in stretta collaborazione con i giocatori stessi. La versione da campo della maglia è realizzata con la tecnologia HEAT.RDY, che utilizza materiali all’avanguardia per massimizzare il flusso d’aria.

Seconda versione, invece, è quella destinata al tifoso: la maglia in questione è dotata della tecnologia AEROREADY, che utilizza materiali assorbenti e traspiranti per mantenere il corpo asciutto.

Fonte: Ufficio Stampa adidas

La maglia vista da vicino

Il dettaglio che non sfugge

Il dettaglio che non è sfuggito ai tifosi, e ai più attenti e consapevoli, riguarda l’assenza dello sponsor per ora sulla maglia della Juventus: un particolare che già circolava nelle ore precedenti e che non ha mancato di stupire, comunque. Tanti i commenti sui social in merito, sia dagli addetti ai lavori sia da semplici appassionati, che si interrogano sul prossimo brand che trionferà sulla maglia lunare.

Altro mistero verte sulla famigerata maglia numero 10, che potrebbe essere assegnata a Kenan Yildiz, tra i protagonisti del lancio dell’home kit. Fascia da capitano a Danilo e dietro a Fagioli spunta Federico Chiesa. Una scelta che non è sfuggita ai tifosi che temevano una cessione immediata. E che aspettano di comprendere quale sorte toccherà all’esterno.