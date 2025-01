La Kings League alza il sipario: inizia il mondiale, l’Italia sfida il Giappone

Gli azzurri debuttano contro la Nazionale nipponica in un dentro o fuori al cardiopalma. Curiosità, regolamento e data della finalissima all’Allianz Stadium

Su il sipario. Con l’anno nuovo, infatti, inizia ufficialmente la prima edizione del Mondiale di Kings League il quale si disputerà nel nostro Paese. Il progetto ideato da Gerard Piqué in collaborazione con lo streamer Ibai Llanos, dopo il successo del torneo per club in Messico, è pronto ad alzare il sipario sulla competizione intercontinentale tra nazionali che riunirà 16 squadre in un campionato che si terrà dall’1 al 12 gennaio in Italia.

Il regolamento della Kings World Cup

Le sedici squadre affronteranno una prima fase a eliminazione diretta con due turni. Le Nazionali che riusciranno a vincere due partite consecutive passeranno direttamente ai quarti di finale; mentre le squadre che vinceranno una partita e perderanno l’altra dovranno cimentarsi nel Last Chance, dove attraverso una partita secca avranno la possibilità di accedere alla final-8 del torneo. Le Nazionali, invece, che perderanno entrambi i turni saranno definitivamente eliminate.

Le squadre partecipanti: l’Italia debutta con il Giappone

Alla spedizione italiana prenderanno parte ben 16 squadre. Tra queste ci sono Italia, Arabia Saudita, Argentina, Brasile, Colombia, Corea del Sud, Germania, Giappone, Marocco, Messico, Perù, Spagna, Turchia, Ucraina, Usa e Uzbekistan. Il debutto della Nazionale azzurra è previsto per mercoledì 1 gennaio alle ore 16.00 (sfida inaugurale del torneo); sempre a capodanno sfida esotica tra Uzbekistan-Arabia Saudita; classicissima tra Argentina-Spagna; chiuderà il programma il derby americano tra Usa-Messico. Il 2 gennaio sarà poi la volta del Brasile scendere in campo contro la Corea del Sud in una partita impari per valori tecnici in campo; alle 17 Turchia-Ucraina e a seguire Colombia-Marocco e Perù-Germania. In caso di successo l’Italia affronterebbe la vincente tra Argentina-Spagna al turno successivo.

Le partite del primo turno

Mercoledì 1 gennaio

Giappone-ITALIA, ore 16

Uzbekistan-Arabia Saudita, ore 17

Argentina-Spagna, ore 18

Usa-Messico, ore 19

Giovedì 2 gennaio

Brasile-Corea del Sud, ore 16

Turchia-Ucraina, ore 17

Colombia-Marocco, ore 18

Perù-Germania, ore 19

Dove si svolgerà il torneo

La prima edizione della Kings World Cup si terrà in Italia. Le partite di qualificazione dall’1 al 10 gennaio si svolgeranno alla Kings Arena di Milano (situata al centro sportivo Vismara, sede delle giovanili del Milan); mentre per il gran finale del 12 gennaio è stato scelto l’Allianz Stadium di Torino come teatro dell’ultimo atto. Nella casa della Juventus, infatti, le migliori due Nazionali si affronteranno in una sfida ricca di adrenalina e colpi di scena che determinerà la prima regina nella storia della Kings World Cup.

L’Italia ha scelto il capitano

Nel pomeriggio di ieri la Nazionale azzurra ha svelato la short List dei calciatori che prenderanno parte alla prima e storica spedizione del Mondiale di Kings League. Il capitano dell’Italia, allenata dal tecnico Mauro Micheli, sarà Leonardo Bonucci che torna a vestire la casacca nostrana dopo il successo agli Europei 2021, nella finale di Wembley contro l’Inghilterra. L’ex bandiera bianconera è pronto a una nuova sfida dopo che nella sua carriera ha vinto 8 scudetti, 4 coppe Italia e 5 Supercoppe italiane e ha disputato ben due finali di Champions League (entrambe perse rispettivamente contro Barcellona e Real Madrid) e con la maglia della Nazionale italiana ha collezionato 121 presente, condite da 8 reti tra cui la pesante firma nella finale dell’ultimo Europeo vinto. In rosa, tra gli ex Serie A, presenti anche Francesco Caputo ed Emiliano Viviano, già protagonista con gli Stallions in Messico al Mondiale per club.

La rosa dell’Italia

Portieri: Emiliano Viviano, Justyn D’Ippolito

Difensori: Leonardo Bonucci, Vlad Marin, Riccardo Nava, Andrea Tarasco

Centrocampisti: Riccardo Frosio, Alessandro Gelsi, Domenico Rossi

Attaccanti: Francesco Caputo, Sergio Cruz Pereira, Yassin Fares, Michele Trombetta.

Dove vedere la Kings League World Cup

Le partite della Nazionale azzurra e la finale del 12 gennaio all’Allianz Stadium di Torino saranno trasmesse in diretta su Sky e in streaming su Now Tv (l’ultimo atto sarà poi possibile seguirlo anche su TV8). L’esordio dell’Italia nella competizione è previsto per l’1 gennaio 2025 alle ore 16.00 contro il Giappone.