La Lazio di Sarri prende forma: Loftus-Cheek è il primo obiettivo

In attesa della firma ufficiale che sancisca ufficialmente l’inizio dell’avventura, la Lazio di Maurizio Sarri inizia a prendere forma. Il tecnico toscano sembra già avere le idee chiare per quella che sarà la costruzione della sua rosa.

Il primo obiettivo richiesto dall’ex allenatore di Napoli e Juventus sarebbe Ruben Loftus-Cheek. Secondo ‘Sky Sport’, la Lazio si metterà sulle tracce del centrocampista inglese classe 1996 per poterlo portare a Roma e accontentare Sarri.

Il suo cartellino è di proprietà del Chelsea, anche se nell’ultimo anno è stato in prestito al Fulham: 30 presenze, un goal e un’amara retrocessione il bilancio di una stagione non del tutto positiva. Aveva saltato quasi interamente l’annata 2019/20 per un infortunio al tendine d’achille.

Il 2018/19, al rientro dal prestito al Crystal Palace, è stata la sua miglior stagione con 10 goal all’attivo, 40 presenze e un ruolo importante nei Blues che hanno vinto l’Europa League, proprio con Sarri in panchina, giocando come interno di un centrocampo a tre.

Tra il 2017 e il 2018 è stato anche nel giro della nazionale dell’Inghilterra, con cui ha anche preso parte al Mondiale del 2018, chiuso con 4 presenze all’attivo. Ora nel suo futuro potrebbe esserci la Serie A, con la Lazio determinata a regalarlo al nuovo tecnico.

OMNISPORT | 08-06-2021 14:17