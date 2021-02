La Lega non fa favori, tifosi Milan preoccupati

Se fino a ieri pomeriggio c’era un dubbio ora è diventata una semi-certezza: nel turno infrasettimanale del 3 marzo il Milan giocherà a San Siro contro l’Udinese la sera, alle 20.45, orario in cui è previsto anche – con diretta su Rai1 – la seconda serata del Festival di Sanremo dove per contratto dovrà presenziare anche Ibrahimovic. Si era parlato di anticipare il turno di A alle 15 (anche per problemi di share televisivo, visto che la concorrenza di Sanremo danneggerà anche gli ascolti delle pay tv) ma la Lega dopo la riunione di ieri ha deciso di non fare variazioni e di non concedere un anticipo particolare al Milan. La gara pomeridiana delle 18.30 sarà Sassuolo-Napoli, mentre Milan-Udinese si giocherà in contemporanea con Sanremo.

Ibra al Meazza o all’Ariston?

Il problema (che riguarderà anche gli altri giorni del Festival ma solo per gli allenamenti) ora si fa serio. Ibrahimovic salterà la gara con l’Udinese per andare a Sanremo? Raggiungerà in ritardo l’Ariston dopo essere sceso in campo? Chiederà di saltare una delle 5 serate in cui era previsto?

L’ironia di Ziliani su Ibra

La notizia scatena intanto l’ironia di Paolo Ziliani. Il giornalista de Il Fatto Qutodiano scrive su twitter: “CONFERMATO: IL TURNO DI MERCOLEDÌ 3 MARZO SI GIOCHERÀ ALLE 20:45. CON IBRA A SANREMO, PIOLI PENSA AL DEBUTTO DI PEPPE VESSICCHIO“.

Anche alcuni follower la prendono a ridere: “Al Milan serve una scossa.. Meglio convocare la moglie di Amadeus” o anche: “Il problema sarà che, credendosi Dio, Ibrahimovic penserà di poter essere contemporaneamente in campo e a Sanremo” oppure: “Il problema sarà che, ma nel mondo di Zlatan non c’era anche l’ubiquità?…”.

I tifosi del Milan preoccupati ed arrabbiati

Speravano in un finale diverso i tifosi rossoneri che ora sono preoccupati: “Se Zlatan avesse giocato nella Juve la partita infrasettimanale l’avrebbero messa alle 18″ o anche: “Se il Milan la perde senza Ibra poi sono c..suoi” e infine: “Doveva dire no al Festival”.

