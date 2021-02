Tifosi Milan: Non può essere Amadeus a gestire Ibra

La cosa buffa è che poi Amadeus è un tifoso sfegatato dell’Inter. Ed è stato lui a scatenare la bufera su Ibrahimovic con l’invito – accettato – a Ibrahimovic di partecipare a Sanremo. Mancano tre settimane al Festival e la polemica monta. Capello ha già detto la sua, facendo capire che se fosse stato lui il tecnico del Milan si sarebbe opposto e i tifosi cominciano a prendere consapevolezza dei rischi dell’operazione Festival.

Amadeus spiega come verrà gestito Ibra

Parlando alla Gazzetta Amadeus non ha voluto rivelare molto del ruolo che avrà Ibra: “Certo, ci saranno diverse gag, ma non posso anticipare nulla. Di sicuro vedrete un campione diverso da quello che segna ed esulta, un Ibra che non conoscete”.

Il conduttore spiega come la sua presenza non sarà incompatibile con gli impegni da calciatore: “Ibra sa come organizzarsi, si allenerà in Riviera per tutta la settimana, meticolosamente come sempre, i tifosi stiano tranquilli. Se è sempre il primo ad arrivare agli allenamenti e l’ultimo ad andarsene vuol dire che ha un’autodisciplina esemplare. Non farà il pendolare? No, andrà a Milano mercoledì per la partita contro l’Udinese poi tornerà a Sanremo e rimarrà con noi”.

I tifosi protestano sui social

Parole che non sono piaciute ai tifosi del Milan che si sfogano sul web: “Andrà via mercoledi per giocare con l’ Udinese e poi tornerà a Sanremo? Praticamente Amadeus gestisce il calendario di Ibrahimovic? Cmq, c’è la siamo cavata alla grande anche senza, per cui facesse questa farsa ma poi lo farei stare una settimana fuori rosa.

La maggioranza è delusa: “Da milanista, e’ una cosa vergognosa al di la che venga ora in un periodo di appannamento…è anche vero che più parti avranno spinto in estate per questo accordo con Sanremo visto che dubito che lo svedese ne conoscesse l’esistenza” o anche: “Non capisco 250000 euro che differenza gli facciano quando avrà 100 milioni di patrimonio. Credo più alla parola data ad Amadeus lo scorso anno evidentemente non pensando che avrebbe poi rinnovato col Milan”.

