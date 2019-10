La Lega Pro monitora il Rieti

Al centro di una grave crisi societaria, che si sta riflettendo sul rendimento in campo, visto l’ultimo posto nel girone C con appena due punti.

Come riferisce 'Rietlife.com', infatti, la società non ha pagato gli stipendi di luglio/agosto e per questo motivo giovedì mattina i giocatori non si sono presentati al "Manlio Scopigno" per preparare la trasferta di Lentini contro la Sicula Leonzio. La gara è a rischio, previsto un incontro con i rappresentanti dell’Aic, ma anche la Lega Pro è pronta ad attivarsi.

Dopo i casi delle ultime stagioni, con Modena, Pro Piacenza e Matera che non hanno concluso la stagione, il presidente Ghirelli è infatti attento agli sviluppi:

"Dopo un confronto con il Vice Presidente dell’Aic Umberto Calcagno e con la Federazione è stato deciso un coordinamento Lega Pro, Aic e Figc, anche attraverso controlli della Covisoc, per monitorare attentamente la situazione ed evitare che si ripropongano le incresciose situazioni del passato – ha dichiarato Ghirelli – Con le nuove normative si utilizzeranno tutti i mezzi a disposizione per garantire la regolarità del campionato a tutela del sistema e dei tesserati. La normativa che riguarda la black-list è tesa a impedire l’ingresso di personaggi equivoci che possano danneggiare il sistema”.



SPORTAL.IT | 17-10-2019 18:59