La Lega Serie A global partner di SFS 2024

La prima tappa dell’Innovation Tour di Extra Time, il tour di presentazione della startup competition di SFS24, si terrà in una location d’eccezione: l’ Allianz Stadium di Torino!

Quello tra Lega Serie A e SFS è un accordo che conferma l’impegno comune a promuovere l’eccellenza e l’innovazione nel settore della football industry

A poco più di un mese dall’apertura di SFS 2024, il Social Football Summit, giunto quest’anno alla settima edizione, arriva una importante notizia a rendere ancora più intenso e prestigioso l’evento principale della football industry italiana ed europea.

Ed è una notizia davvero di grande rilievo.

La notizia è in ordine al fatto che SFS ha siglato un accordo di global partnership con la Lega Serie A. Un accordo che conferma l’impegno comune a promuovere l’eccellenza e l’innovazione nel settore.

Lega Serie A: “Essere all’avanguardia nel panorama calcistico mondiale”

“Questa collaborazione – si legge nella nota ufficiale che annuncia l’accordo – non solo sottolinea la volontà di Lega Serie A di essere all’avanguardia nel panorama calcistico mondiale, ma dimostra anche l’importanza crescente di SFS come evento di riferimento per professionisti e appassionati del settore”.

SFS, è un evento unico nel suo genere in Italia e si è affermato a livello internazionale come il principale forum dedicato all`industria del calcio.

Non è un caso che durante il Summit siano presenti partecipanti da tutto il mondo che hanno così l`opportunità di confrontarsi su temi cruciali, arricchendo le proprie competenze generando una piattaforma privilegiata per il networking, e per potenziali occasioni di business.

Non una semplice collaborazione

“La presenza della Lega Serie A all`interno di SFS – si legge sempre nella nota che annuncia la partnership – non è solo simbolica, ma riflette un impegno concreto verso lo sviluppo e l`adozione di nuove idee che possano migliorare il calcio a tutti i livelli. Attraverso questa partnership, la Lega Serie A intende contribuire attivamente alla diffusione di best practices e all`identificazione di soluzioni innovative che possano essere implementate nei contesti nazionali e internazionali”.

In sostanza la global partnership tra SFS e Lega Serie A è molto più di un semplice accordo di collaborazione, ma una vera e propria dichiarazione d`intenti volta a rendere il calcio un settore sempre più dinamico, innovativo e connesso a livello globale.