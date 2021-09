La lista UEFA del Milan: tre esclusi da Pioli

Tempo di liste UEFA, in attesa dell’avvicinamento all’inizio della fase a gironi delle coppe, in programma a metà mese. E anche il Milan, dopo la Juventus, ha consegnato il proprio elenco con i giocatori utilizzabili in Champions League.

Come sempre, a destare l’interesse maggiore sono i nomi di chi non c’è. Tre, per la precisione. Uno per reparto: quelli di Samu Castillejo, di Andrea Conti e del neo arrivato Pietro Pellegri.

Lo spagnolo, dopo essere stato vicino al ritorno in patria e poi allo Spezia all’ultimo giorno di mercato, è ora l’oggetto del desiderio del CSKA Mosca. Il terzino ex Atalanta, invece, è fuori dai piani di Pioli dopo il ritorno dal prestito al Parma.

La lista UEFA del Milan:

PORTIERI

Tatarusanu, Maignan.

DIFENSORI

Calabria, Ballo-Touré, Romagnoli, Theo Hernandez, Kalulu, Tomori, Kjaer, Florenzi, Gabbia.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Tonali, Diaz, Krunic, Bakayoko, Saelemaekers, Kessie.

ATTACCANTI

Giroud, Ibrahimovic, Rebic, Leao, Maldini, Messias.

LISTA B

Plizzari, Desplanches, Jungdal, Stanga, Di Gesù, Robotti, Capone.

OMNISPORT | 03-09-2021 18:52